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Ted Şanlıurfa Koleji Harran Kaymakamı Ayca’yı Konuk Etti

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Ted Şanlıurfa Koleji Harran Kaymakamı Ayca’yı Konuk Etti
Harran Kaymakamı Temel Ayca, bu yıl eğitim öğretime başlayan TED Şanlıurfa Kolejini ziyaret ederek, kampüsü gezdi.

Harran Kaymakamı Temel Ayca, bu yıl eğitim öğretime başlayan TED Şanlıurfa Kolejini ziyaret ederek, kampüsü gezdi.

Türk Eğitim Derneğinin 89 yıllık tecrübesini bölge halkı ile buluşturan TED Şanlıurfa Kolejine, kent idarecilerinin destek ziyaretleri sürüyor. Daha önce Vali Güngör Azim Tuna ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi başta olmak üzere şehrin idaresinde söz sahibi isimleri misafir eden TED Şanlıurfa Kolejinin bu seferki konuğu Harran Kaymakamı Temel Ayca oldu.

Okul hakkında bilgi aldı

Okul Müdürü Arif Kemal Şamat tarafından karşılanan Ayca, kampüsü gezerek, okul hakkında bilgi aldı. Kaymakam Temel Ayca, TED Kolejinin tam bir kampüs ortamına sahip olduğunu belirterek, "Şanlıurfa'mız bu yatırımı hak ediyor. Şehrimizin eğitimine, geleceğine yatırım yapanları kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum. TED Şanlıurfa Kolejinin, kentin eğitimdeki başarı çıtasını çok daha yükseklere taşıyacağına inanıyorum" dedi.

"TED Türkiye'nin aydınlık yarınlarını yetiştiriyor"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Okul Müdürü Arif Kemal Şamat ise, Türkiye'nin aydınlık yarınlarını yetiştiren TED Okullarında; bireysel farklılıkların dikkate alındığı, öğrenci merkezli eğitimin hakim olduğunu belirtti. TED Şanlıurfa Kolejinde de TED'e özgü geliştirilmiş programlar ile uluslararası uygulamaların bütünleştirildiği, pozitif disipline dayalı, dinamik ve yenilikçi bir eğitim-öğretim anlayışının esas alındığını ifade eden Şamat, "Hedefimiz, ulusal değerleri esas alan, evrensel bakış açısına sahip, yabancı dil eğitiminin gerekliliğine inanan öğrenciler yetiştirip, akademik, sosyal ve fiziksel gelişimi destekleyici bir ortam sunmaktır" ifadelerini kullandı.

Ted Şanlıurfa Koleji Harran Kaymakamı Ayca’yı Konuk Etti

Ted Şanlıurfa Koleji Harran Kaymakamı Ayca’yı Konuk Etti

Ted Şanlıurfa Koleji Harran Kaymakamı Ayca’yı Konuk Etti

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