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Tedavi İçin Hemen Sentetik İlaçları Kullanmaya Başlamayın

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Tedavi İçin Hemen Sentetik İlaçları Kullanmaya Başlamayın
Türk Fitoterapi Derneği Başkanı Prof. Dr.Ekrem Sezik sentetik ilaçlar konusunda uyarıyor

Çevre soğuk algınlığı veya nezleye yakalanmış, hapşıran, öksüren kişilerle dolu. Otobüste, alışveriş merkezlerinde, diğer kapalı mekânlarda, hasta olsa da gezinen ve dolayısıyla etrafa mikrop saçan insanlar var. Dolayısıyla, bu rahatsızlıklardan korunma pek mümkün olmuyor.

Hastalanma belirtileri başlayınca ne yapmalı
Hemen sentetik ilaçlar ve bilhassa antibiyotik kullanmayın.
Eczacınızdan Afrika sardunyası kökünden hazırlanmış damla şeklindeki bir preparatı isteyin.. Ürün adını eczacınız "Afrika sardunyası damlası" istiyorum dediğinizde size söyleyecektir. Dozu prospektüsünde yazılı.
Başka neler yapmalı
Soğuk algınlığı veya nezle solunum sisteminde meydana gelir. Boğaz ağrısı vb. hususlar da hastayı çok rahatsız eder. Gargara yapılması boğazdaki bu durumun giderilmesine yardımcı olur. Sentetik maddeler ile hazırlanmış gargaralar yerine adaçayından hazırlanmış bir gargara kullanılmasını tavsiye ediyorum.

Adaçayı
Adaçayının antibakteriyel ve antiviral etkileri var. Hastalık süresinde çay olarak içmenin yanında, gargara yapılması da çok etkili oluyor. Hazırlanış ve uygulamayı şu şekilde yapınız.
Gargara hazırlanması
Porselen bir kupaya 1 poşet adaçayı konur. Üzerine sıcak su, kaynar değil, ilâve edilip üzeri kapalı olarak 10 dakika beklenir, adaçayı çıkarılıp, sıvının ısısının düşmesi beklenir, bu sıvı ile gargara yapılır. Sıvının ılık olmasına dikkat ediniz, yoksa boğazınız yanar. Gargara yaptıktan sonra en az 1 saat herhangi bir şey yiyip içilmemelidir. Her sefer taze hazırlanan bu çay ile günde 4-5 defa gargara yapılabilir. Boğaz ağrısına ve yanmasına iyi gelir.

Sıvı alımı
Soğuk algınlığı ve nezlede bol sıvı almak gerekir. Sıvı alımının yanında bu rahatsızlıkların belirtilerini azaltıp, hatta giderip hızla iyileşmenizi sağlayacak bitki çaylarının kullanılmasında yarar var. Sıvı ihtiyacı için, aktarlardan kalitesi belli olmayan bitkilerin alınıp kullanılmasını tavsiye etmiyorum. İşte size bir çay tarifi.

Soğuk algınlığı çayı
Ihlamur (1 poşet), papatya (1 poşet), adaçayı (1 poşet), karanfil (4-5 adet), tane karabiber (4-5 adet), zencefil (2-3 ince dilim), bir tutam kekik, orta boy bir elmanın kalın soyulmuş kabuğu en az yarım litre sıvı alabilecek bir cam veya porselen demliğe konur. Parça iyi kalite tarçın varsa, küçük bir kabuk parçası da ilâve edilebilir, üzerine 5-6 su bardağı sıcak su ilâve edip 15-20 dakika kadar çay gibi demlenir, süzüp içilir. Tatlandırıcı olarak fincana 1-2 kaşık bal ilâve edilebilir. Bu çayı, göğüs yumuşatıcı, balgam söktürücü ve rahatlatıcı olarak tavsiye ediyorum.

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