  • BIST 96.194
  • Altın 140,587
  • Dolar 3,5815
  • Euro 3,8923
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 15 °C

Tedavileri Tamamlanan Caretta Carettalar Denizle Buluştu

» »
Tedavileri Tamamlanan Caretta Carettalar Denizle Buluştu
Muğla'nın Ortaca ilçesi İztuzu sahilinde Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavileri tamamlanan 3 caretta...

Muğla'nın Ortaca ilçesi İztuzu sahilinde Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavileri tamamlanan 3 caretta caretta, 1 yeşil deniz kaplumbağası, 1 Nil kaplumbağası denizle buluştu.

Törene katılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kemalettin Cengiz Tekinsoy, DEKAMER yetkilileri ile birlikte, doğal ortamına bırakılacak deniz kaplumbağalarını sahile taşıdı. Töreni yerli ve yabancı turistler ilgiyle izledi.

Tekinsoy, tören öncesi yetkililerden merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Tekinsoy, 5 özel çevre koruma bölgesinde 91 bin caretta caretta yavrusunun denizle buluştuğunu söyledi. DEKAMER'de 106 deniz kaplumbağasının tedavi edilerek, doğal ortamlarına bırakıldığını söyleyen Tekinsoy, "Bugün de tedavisi tamamlanan 5 deniz kaplumbağasını doğal ortamına bırakacağız" diye konuştu.

İztuzu Sahili'nin, Muğla'nın vitrini olduğunu ifade eden DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü adına deniz kaplumbağalarının koruyuculuğunu yaptıklarını söyledi.

Kış boyunca tedavisini yaptıkları deniz kaplumbağalarını yaz aylarında doğal ortamlarına bıraktıklarına değinen Prof. Dr. Kaska, "30 civarı gönüllümüz, 6 personelimiz ile yaz, kış burada çalıştıktan sonra iyileşen kaplumbağaları denize bırakırken, büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • En Başarılı İhracatçı Ödülleri Sahiplerini Buldu10 Mayıs 2017 Çarşamba 22:33
  • Berat Kandili’nde Ay Manzaralı Kocatepe Camii10 Mayıs 2017 Çarşamba 22:18
  • Ahşap Tekneyi Fatih Sultan Mehmet’in Yöntemiyle Denize İndirdi10 Mayıs 2017 Çarşamba 21:43
  • Bodrum’da Kartpostallık Gün Batımı10 Mayıs 2017 Çarşamba 21:18
  • Hava Harekatında 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi10 Mayıs 2017 Çarşamba 20:03
  • Ankara’da “7. Türk Alman Medya Semineri”10 Mayıs 2017 Çarşamba 19:43
  • Gaziantep’te “İş Ve İstihdam Forumu”10 Mayıs 2017 Çarşamba 19:24
  • Mektebim Okulları’nın Çorlu Kampüsü’nün Tanıtım Toplantısı10 Mayıs 2017 Çarşamba 19:13
  • Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı10 Mayıs 2017 Çarşamba 19:08
  • Spagettiden Köprüler Yarıştı10 Mayıs 2017 Çarşamba 18:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti