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Tedavisi bitmeyen hasta gönderiliyor

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Tedavisi bitmeyen hasta gönderiliyor
Ofis Sen Samsun İl Başkanı Fevzi Gül, Diş Hastanesi ve Diş Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi tamamlanmayan hastaların evlerine gönderildiğini öne sürerek, "Hastalar başka hastanelere giderek birçok kez katılım parası ödüyor" dedi

Demokratik Sendikalar Konfederasyonu'na (DESK) bağlı Ofis Sen Samsun İl Başkanı Fevzi Gül, Diş Hastanesi ve Diş Fakültesi Hastanesi'nde hastaların mağdur edildiğini öne sürdü. İl Başkanı Gül, "Diş Hastanesi'ne ya da Diş Fakültesi'ne giden memur ve vatandaşlara tedavi sürecinin tamamlanması için ileriki bir tarihe randevu veriliyor. Ancak, tedavisi tamamlanmadığı halde,  hastanın hastaneden çıkışı yapılıyor. Tedavisi devam eden hastalardan her hastaneye girip, çıkışından dolayı hastalardan her defası için muayene katılım payı alınmaya devam ediyor. Tahmini olarak diş temizliği ve ağız bakımı için hastaneye giden bir kişiye en az beş kez randevu veriliyor ve bu kişiden, sanki ayrı bir hastalıktan dolayı hastaneye gitmiş muamelesi yapılarak beş kez muayene katılım payı alınmaktadır. Yapılan bu uygulama kanunlara aykırılık teşkil ediyor" dedi.

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