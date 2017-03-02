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Tedavisi Tamamlanan Baykuş Doğaya Bırakıldı

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Tedavisi Tamamlanan Baykuş Doğaya Bırakıldı
Ardahan'da yaralı olarak bulunan ve tedavisi yapılan baykuş, Ardahan Valisi İbrahim Özefe tarafından doğaya salındı.

Ardahan'da yaralı olarak bulunan ve tedavisi yapılan baykuş, Ardahan Valisi İbrahim Özefe tarafından doğaya salındı.

Ardahan'da şubat ayında Göle ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan baykuş, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kars ili Kafkas Yaban Hayvanı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edildi. Tedavisi tamamlanan Baykuş Ardahan Valisi İbrahim Özefe tarafından doğaya bırakıldı.

Tabiata ve hayvanlara duyarlı vatandaşlara teşekkür eden Vali İbrahim Özefe, "Tabiattaki güzel kuşlardan olan puhu kuşu, 6 Şubat'ta Göle'de vatandaşlarımız tarafından yaralı olarak bulundu ve Orman Su İşleri Müdürlüğümüze teslim edildi. Kanadından yaralıydı, yarasını tedavi etmek üzere Yaban Hayvanları Rehabilitasyon ve tedavi merkezine gönderdik. Orada tedavi gördü, iyileşti, şimdi tabiata bırakacağız. Bu vesileyle tabiata ve hayvanlara duyarlı vatandaşlara hassaten çok teşekkür ediyorum. Bu konuda Ardahan'da genelde bu duyarlılık var. Dünyayı beraberce paylaşıyoruz. Dünyanın bir zenginliği ve tabi ki Ardahan'ımızın da bu hayvanlar, kuşlar ve diğer yaban hayvanları büyük bir zenginliği. Biliyorsunuz Çıldır Gölü, Aktaş Gölü, Putka Gölü sulak alanı ve Göle'de sulak alanlarımız var. Göçmen kuşların barındığı, geldiği ve ellinin üzerinde göçmen kuşu Ardahan olarak barındırmaktayız. Bu göçmen bir kuş değil ama bu da tabiattaki zenginliklerimizden birisi" şeklinde konuştu.

Tedavisi Tamamlanan Baykuş Doğaya Bırakıldı

Tedavisi Tamamlanan Baykuş Doğaya Bırakıldı

Tedavisi Tamamlanan Baykuş Doğaya Bırakıldı

Tedavisi Tamamlanan Baykuş Doğaya Bırakıldı

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