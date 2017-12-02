Ted’den 201 Öğrenciye ’Tam Destek Bursu’

Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Bu ülkede hepimizin düzeltmesi gereken bir şey var. O da eğitimdeki sosyal adaletsizliği...

Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Bu ülkede hepimizin düzeltmesi gereken bir şey var. O da eğitimdeki sosyal adaletsizliği ortadan kaldırmak mecburiyetindeyiz. Sadece parası olanların fırsatı olduğu bir ülke değil, parası olmayanların da fırsatına sahip olduğu bir ülkeye dönüşmemiz lazım ve bunun tek yolunun da eğitimden geçtiğini bilmemiz lazım" dedi.

TED, Ankara'da devlet okullarında öğrenimlerini sürdüren başarılı ancak maddi olanakları kısıtlı 201 öğrenciye Tam Destek Bursu vermeye başladı. Ankara Vali Yardımcısı Ali Sözen ve TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu, TED Üniversitesinde gerçekleştirilen oryantasyon programında öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi.

TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu, programda yaptığı konuşmada "Türk Eğitim Derneği, 90 yıl önce kurulunca tüzüğümüze sorumluluklarımız yazılmış, orada altı çizilen önemli bir şey var. TED'in bu ülkenin milli bir kuruluşu olduğudur. Yazılan sorumluluklardan bir tanesi ülkemizin dört bir yanını yabancıların kontrolündeki misyoner okulların sarmış olduğu ama dünyayla rekabet edebilecek nitelikte öğrencilere ihtiyacımız olduğu için yabancı dilde eğitim veren Türkiye'nin her tarafında okullar açma sorumluluğudur. İkincisi ise eğitime yön verme sorumluluğudur. Üçüncü sorumluluğu ise imkanı olmayan evlatlarımıza sahip çıkma sorumluluğudur" diye konuştu.

Pehlivanoğlu, TED olarak uzunca yıllar kolej olarak algılandıklarını ancak parası olanlara verdikleri eğitimden kazançlarını, parası ve imkanı olmayanlara aktardıklarını vurguladı.

"Eğitimdeki sosyal adaletsizliği ortadan kaldırmak mecburiyetindeyiz"

Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:

"Bu ülkede hepimizin düzeltmesi gereken bir şey var. O da eğitimdeki sosyal adaletsizliği ortadan kaldırmak mecburiyetindeyiz. Bu güzel vatanın evlatlarının sadece anasının babasının parası varken daha iyi bir eğitime sahip olma imkansızlığı ortadan kaldırmak mecburiyetindeyiz. Birilerine göre büyük bir fırsat olarak addedilen kalabalık genç nüfusumuz böyle gidersek bizim için bir kabusa dönüşecek. Çünkü iyi eğitim alan yüzde 8-10'luk bir kesim ve standartların altında eğitim alan yüzde 80'lik bir kesim. Şüphesiz ki her şeyi devletten beklemeyeceğiz. Mesela son 10 yılda hayırseverler bu ülkede ne kadar büyük miktarda sınıf yapılabileceğini gösterdiler. Ama sınıf her şey değil. Benim için esas olan sesi çıkamayan çocuğumun aldığı eğitimdir. Biz bunu sağlamak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde işi bir gelecekten bahsedemeyiz. Bu ülkede kimse dershaneyi ağzına alamazken Türkiye'de dershanenin karşıtı en büyük kurum TED'di. Çünkü biz esas olan okuldur diyoruz. Eğitimi okulda verelim. Mali imkanı olmayan insanların ekonomik sınıf atlamasının tek yolu eğitimden geçmektedir."

"Önce devlet, parayı devlet okullarına harcayacak özel okullara değil"

Yaptıkları çalışmalarla yeni bir burs türü geliştirdiklerini anlatan Pehlivanoğlu, "Bunun adına "tam eğitim bursu" dedik. Evvelki sene 52 bin vatandaşımız ilkokul 5-6-7'de sınava girip TED okullarına yerleştiler. Üniversitenin sonuna kadar cep harçlığı dahil TED'in bir üyesi olarak eğitim hayatlarına devam ediyorlar. Mezunlar vermeye başladık o mezunlar çocuk okutmaya başladılar. Ülkenin geleceğine sahip çıkmaya başladılar. Bir süredir de Tam Destek Bursunu deniyoruz" ifadelerini kullandı.

"Maalesef biz çocuklarımıza yabancı dil öğretemiyoruz" diyen Pehlivanoğlu, "Biz öğretilemiyora katılmıyoruz, biz öğretmek için iradenin koyulmadığına inanıyoruz. Bunu sağlamak mecburiyetindeyiz. Önce akıllı öğretmen lazım, akıllı tahta değil. Önce akıllı, disiplinli öğretmeni yetiştireceğiz. Önce devlet parayı devlet okullarına harcayacak özel okullara değil. Özel okulların kalitesiz, boş olmasının sebebi tüccar olmasıdır. İyi insan yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Vatanına milletine bağlı ama dünyayla rekabet edilebilecek insan yetiştirmek zorundayız" açıklamasında bulundu.

"46 okuldan 201 öğrenciyle başlıyor"

Özel eğitim programlarının 46 okuldan 201 öğrenciyle başladığını söyleyen Pehlivanoğlu, şunları kaydetti:

"11 tane engelli kardeşimizde bu programa dahil. Bir cumartesi evlatlarımız buraya gelecek, bir cumartesi de evlerinize yakın bir noktadan çocuklarınız servislerle alınacak İncek'teki Koleje gidecekler sabah akademik, öğleden sonra da kendileri tercihler yaptılar o tercihler doğrultusunda sanat ve kültür anlamında ne yapmak istiyorlarsa yapacaklar. Lütfen bunlara aksaksız gelsinler. Liseyi bitirdikleri zaman iyi bir İngilizceye sahip olsunlar. Adaletli bir eğitimden bahsediyorum. Bizim bursumuz karşılıksızdır. Tek bir karşılığı var bayrağına, toprağına, insanına sahip çıkacak. Onda bir çelişki görürsek bursu keseriz. Önce Türk milleti olarak dik durmamız lazım. Sadece parası olanların fırsatı olduğu bir ülke değil, parası olmayanlarında fırsatına sahip olduğu bir ülkeye dönüşmemiz lazım ve bunun tek yolunun da eğitimden geçtiğini bilmemiz lazım."

TED, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokole göre, Ankara'nın çeşitli ilçelerindeki devlet okullarında öğrenimlerini sürdüren 9'uncu sınıf öğrencisi 201 çocuğa maddi destekte bulanacak, akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine yönelik bir program uygulayacak. 11'i fiziksel engelli 201 öğrenci, her hafta sonu TED Üniversitesi ve TED Ankara Koleji Yerleşkesinde gerçekleştirilecek özel eğitim programlarında İngilizce, Türkçe ve Matematik dersleri alacak. İlgi ve yeteneklerine göre de sanat ve spor etkinliklerine katılacak. Tam Destek Bursu uygulaması önümüzdeki yıllarda da genişleyerek devam edecek.