Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Yıldırım'ın Teferrüç Mahallesi Şenesen Sokak üzerinde 12-21 Aralık tarihleri arasında yapılacak çalışmalar sebebiyle sokak içinde trafik akışı sağlanamayacak. Çalışmalar süresince sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.
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Teferrüç’te Trafik Düzenlemesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Yıldırım'ın Teferrüç Mahallesi Şenesen Sokak üzerinde 12-21 Aralık tarihleri arasında...
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