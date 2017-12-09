  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 12 °C

Tegv’de ‘İnsan Hakları Ve Demokrasi’ Semineri

» »
Tegv’de ‘İnsan Hakları Ve Demokrasi’ Semineri
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkında "İnsan Hakları ve Demokrasi" konulu bir seminer düzenlendi.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkında "İnsan Hakları ve Demokrasi" konulu bir seminer düzenlendi.

Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkından yapılan açıklamada, seminerin Av. Gülbahar Doğan tarafından verildiği belirtildi. Açıklamada, "TEGV'in misyonun en önemli boyutlarından olan barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen çocuklar yetişmesine katkıda bulunmayla yakından ilgilidir. Bu etkinlikle; her insanın doğuşundan itibaren kazandığı ve ömrünün sonuna dek sahip olduğu hakları olduğu, insan onuru ve eşitliğin tüm insan haklarının temeli olduğu, evrensel insan haklarının devredilemez, bölünemez, ayrımcılığı engelleyen, katılımcılığı ve sorumluluğu gözeten haklar olduğu, tüm bireylerin özgürlüğünü ve katılımcılığını kapsayan demokratik yönetim ve yaşam anlayışının ancak insan haklarının gözetilmesiyle mümkün olabileceği konularına değinildi. Çocukların engin hayal gücünü tetiklemek ve insan hakları üzerine düşünmelerini sağlamak suretiyle pasif dinleyici konumundan çıkarılarak fikir tartışan ve üreten aktif birer katılımcı olarak süreci etkilemelerine özen gösterildi. Ortak, özgür ve eşit katılım gösterilmesi sağlandı. Gerçekleştirilen etkinliklerde çocukların insan hakları, eşitlik, özgürlük gibi temel kavramları daha somut hale getirmeleri ve demokrasiyi deneyimlemeleri hedeflendi" denildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özel Öğrenciler Üniversiteli Olma Heyecanı Yaşadı09 Aralık 2017 Cumartesi 11:03
  • Unvanda Yükselen Akademisyenlere Cübbeleri Giydirildi09 Aralık 2017 Cumartesi 11:03
  • Kocaeli’de Mahallelerde “Afetlere Hazırlık Eğitimi” Sürüyor09 Aralık 2017 Cumartesi 10:58
  • Velilelere Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi09 Aralık 2017 Cumartesi 10:23
  • Aslanapa’da 2 Okula Z-kütüphane09 Aralık 2017 Cumartesi 10:23
  • Kuveyt Dernekleri Şanlıurfa’da Okul Yapacak09 Aralık 2017 Cumartesi 08:53
  • Agü Öğrencilerinin Projeleri İngiliz Kraliyet Seçkisi’nde Yer Aldı09 Aralık 2017 Cumartesi 08:48
  • Vezirköprü’de "Sevgi Engel Tanımaz" Etkinliği09 Aralık 2017 Cumartesi 07:58
  • “Çeviri Sürecinde Çevirmen Tercihleri” Konferansı Saü’de Düzenlendi08 Aralık 2017 Cuma 19:03
  • Çocukların Paylaşma Değerini Ortaya Çıkaracaklar08 Aralık 2017 Cuma 17:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti