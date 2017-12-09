Tegv’de ‘İnsan Hakları Ve Demokrasi’ Semineri

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkında "İnsan Hakları ve Demokrasi" konulu bir seminer düzenlendi.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkında "İnsan Hakları ve Demokrasi" konulu bir seminer düzenlendi.

Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkından yapılan açıklamada, seminerin Av. Gülbahar Doğan tarafından verildiği belirtildi. Açıklamada, "TEGV'in misyonun en önemli boyutlarından olan barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen çocuklar yetişmesine katkıda bulunmayla yakından ilgilidir. Bu etkinlikle; her insanın doğuşundan itibaren kazandığı ve ömrünün sonuna dek sahip olduğu hakları olduğu, insan onuru ve eşitliğin tüm insan haklarının temeli olduğu, evrensel insan haklarının devredilemez, bölünemez, ayrımcılığı engelleyen, katılımcılığı ve sorumluluğu gözeten haklar olduğu, tüm bireylerin özgürlüğünü ve katılımcılığını kapsayan demokratik yönetim ve yaşam anlayışının ancak insan haklarının gözetilmesiyle mümkün olabileceği konularına değinildi. Çocukların engin hayal gücünü tetiklemek ve insan hakları üzerine düşünmelerini sağlamak suretiyle pasif dinleyici konumundan çıkarılarak fikir tartışan ve üreten aktif birer katılımcı olarak süreci etkilemelerine özen gösterildi. Ortak, özgür ve eşit katılım gösterilmesi sağlandı. Gerçekleştirilen etkinliklerde çocukların insan hakları, eşitlik, özgürlük gibi temel kavramları daha somut hale getirmeleri ve demokrasiyi deneyimlemeleri hedeflendi" denildi.