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'Tehlike hissettiğinde çocuğunuz bağırsın'

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'Tehlike hissettiğinde çocuğunuz bağırsın'
Öğrenci velilerine yönelik broşürlü bilgilendirme yapan Sinop Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Çocuğunuz kendisini tehlikede hissettiği an bağırsın, ıssız yerlerden uzak dursun" dediler

Sinop Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan, "Çocuklar İçin Temel Güvenlik Kuralları" ile "Anne ve Babalar Dikkat" adlı broşürlerin okullarda öğrenci velilerine dağıtıldığı belirtildi.

EV ADRESİ VE TELEFON
NUMARALARINI ÖĞRETİN
Söz konusu broşürlerdeki uyarıların veliler tarafından mutlaka dikkati alınması gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Broşürde yer aldığı gibi çocuğunuza ev adresini, cep telefon numaralarını öğretin. Çocuğunuz kendisini tehlikede hissettiği an bağırmasını, ıssız yerlerden uzak durmasını, her türlü konuyu sizlerle paylaşmasını ve sizlere güvenmesini sağlayın. Çocuklarınızı evden çıktıktan sonra nereye, kiminle gittiğini, tanıdık bile olsa sizlerin haberi olmadan bir yere gitmemesi gerektiğini söyleyin. Çocuğunuzun arkadaşları ve aileleri hakkında bilgi sahibi olun. Çocuğunuza, kendisini tehlikede hissettiği anda polisten ya da öğretmeninden yardım istemesi gerektiğini öğretin. Çocuğunuza her ne sebeple olursa olsun anne ve babasının izni olmadan hiçbir araca binmemesi gerektiğini öğretin." 

BU 3 NUMARAYI UNUTMAYIN
Ordu’nun Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis (TDP) Büro Amirliği ekipleri ilçedeki tüm okullarda öğrencilere uyarı broşürleri dağıttı. Tüm okullarda dağıtılan broşürlerde çocuklar için temel güvenlik kuralları, okul servisinde dikkat edilmesi kurallar, güvenlik kuralları konularında uyarıcı broşürler görevli polislerce dağıtıldı. Yeni eğitim-öğretim sezonunda tüm öğrencilere başarılar dileyen Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliği, “Şüpheli her durumda 155'i arayabilirler. Ailelerden isteğimiz çocuklarımıza 155 polis imdat, 110 itfaiye ve 112 ambulans numaralarını öğretmeleridir. Bizler okullarda gerekli önlemleri aldık ve devamlı okul bahçelerinde görevli polislerimiz olacaktır. Sorunsuz bir eğitim için bizler her zaman öğrencilerimizin ve eğitimcilerimizin yanındayız” açıklamasında bulunuldu.

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