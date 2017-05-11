  • BIST 96.194
  • Altın 140,581
  • Dolar 3,5815
  • Euro 3,8923
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 12 °C

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Mesleklerde Çalışacaklara Düzenleme

» »
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Mesleklerde Çalışacaklara Düzenleme
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalışacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik...

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalışacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmeliğe göre; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren işlerde, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ait kayıtlar esas alınarak 01.05.2017 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerini tamamlayarak belgelendirilmeleri halinde bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilecek.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Selimiye Cami’nde Berat Kandili Coşkusu10 Mayıs 2017 Çarşamba 23:03
  • Elazığ’da Camiler Doldu Taştı10 Mayıs 2017 Çarşamba 22:53
  • Düzce’de Asırlık Kandil Geleneği Sürüyor10 Mayıs 2017 Çarşamba 22:48
  • En Başarılı İhracatçı Ödülleri Sahiplerini Buldu10 Mayıs 2017 Çarşamba 22:33
  • Berat Kandili’nde Ay Manzaralı Kocatepe Camii10 Mayıs 2017 Çarşamba 22:18
  • Ahşap Tekneyi Fatih Sultan Mehmet’in Yöntemiyle Denize İndirdi10 Mayıs 2017 Çarşamba 21:43
  • Bodrum’da Kartpostallık Gün Batımı10 Mayıs 2017 Çarşamba 21:18
  • Hava Harekatında 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi10 Mayıs 2017 Çarşamba 20:03
  • Ankara’da “7. Türk Alman Medya Semineri”10 Mayıs 2017 Çarşamba 19:43
  • Gaziantep’te “İş Ve İstihdam Forumu”10 Mayıs 2017 Çarşamba 19:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti