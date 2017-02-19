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'Tek adamlık istemiyoruz'

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'Tek adamlık istemiyoruz'
Saadet Partili Hakkı Akkiraz, prensipte başkanlık sistemine karşı olmadıklarını belirterek, "Bütün yetkilerin bir adam üzerinde toplanmasını sağlayacak bir başkanlık sistemi olamaz" dedi

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Akkiraz, partisince Samsun Gazi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Divan Toplantısı'na katıldı. Ülkenin gerçek gündemiyle Hükümetin gündeminin fark olduğunu savunan SP'li Hakkı Akkiraz, ekonomi, eğitim ve dış politikalar üzerinden iktidara eleştirilerde bulundu. Türkiye'nin gündemine ilişkin Saadet Partisi'nin görüşlerini aktaran Akkiraz, şunları dile getirdi:

'ÇÖZECEĞİM' DİYEN YOK
"Şimdi bizi neyle meşgul ediyorlar?  Anayasa değişikliğiyle meşgul ediyorlar. Bu memlekette işsizlik oranı yüzde 12 civarına çıkmış, bunu 'şöyle çözeceğim' diyen yok. Bu memlekette ahlaki tahribat diz boyuna çıkmış, aile cinayetleri hat safhaya gelmiş. En muhafazakar dindar ailelerin içinde bile çatışma var. Dış politikalarda tam bir fecaat içindeyiz. İki günümüz bir günümüzü tutmuyor. Biz prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz. Ancak bu başkanlık sistemi, bütün yetkilerin bir adam üzerinde toplanmasını sağlayacak bir başkanlık sistemi olamaz" diye konuştu.

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