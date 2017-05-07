Tek Başına Bayrak Salladı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanan maçta minik bir taraftar maç boyunca çekirdek yiyenlerin aksine tek başına...

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanan maçta minik bir taraftar maç boyunca çekirdek yiyenlerin aksine tek başına bordo-mavili bayrağı dakikalarca salladı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena'da oynanan Trabzonspor - Kayserispor maçında minik taraftarın maç boyunca bayrak sallaması dikkat çekti. Bordo-mavililerin, evinde Kayserispor'a 3-2'lik mağlup olduğu maçta bitiş düdüğüne kadar bordo-mavili bayrağı sallayan minik taraftar, çekirdek yiyenlerin aksine tek başına takımına destek oldu.

Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanan maç boyunca iki takım taraftarlarının fair-play ruhu sergilemesi dikkat çekerken, bordo-mavili taraftarlar ise zaman zaman futbolculara tepki gösterdi. Maçın ikinci yarısında itibaren Aytaç Kara'ya tepki gösteren bordo-mavililer genç orta saha oyundan çıkarken gösterdiği agresif tutum nedeniyle de tepkilerden Hugo Rodallega'da nasibini aldı. Minik bordo-mavili bir taraftar ise tüm yaşananlardan uzak takımının kazanması için bayrak sallayarak destek olmaya çalıştı.