  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
  • İzmir 23 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 14 °C

Tek Başına Bayrak Salladı

» »
Tek Başına Bayrak Salladı
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanan maçta minik bir taraftar maç boyunca çekirdek yiyenlerin aksine tek başına...

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanan maçta minik bir taraftar maç boyunca çekirdek yiyenlerin aksine tek başına bordo-mavili bayrağı dakikalarca salladı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena'da oynanan Trabzonspor - Kayserispor maçında minik taraftarın maç boyunca bayrak sallaması dikkat çekti. Bordo-mavililerin, evinde Kayserispor'a 3-2'lik mağlup olduğu maçta bitiş düdüğüne kadar bordo-mavili bayrağı sallayan minik taraftar, çekirdek yiyenlerin aksine tek başına takımına destek oldu.

Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanan maç boyunca iki takım taraftarlarının fair-play ruhu sergilemesi dikkat çekerken, bordo-mavili taraftarlar ise zaman zaman futbolculara tepki gösterdi. Maçın ikinci yarısında itibaren Aytaç Kara'ya tepki gösteren bordo-mavililer genç orta saha oyundan çıkarken gösterdiği agresif tutum nedeniyle de tepkilerden Hugo Rodallega'da nasibini aldı. Minik bordo-mavili bir taraftar ise tüm yaşananlardan uzak takımının kazanması için bayrak sallayarak destek olmaya çalıştı.

Tek Başına Bayrak Salladı

Tek Başına Bayrak Salladı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süper Lig’de Yeni Kral Vagner Love07 Mayıs 2017 Pazar 09:38
  • Pınar Karşıyaka Başantrenörü Nenad Markovic: “Best Balıkesir’i Galip Geldikleri İçin Dolayı Kutluyorum”07 Mayıs 2017 Pazar 00:33
  • Avrupa Şampiyonu Rıza Kayaalp06 Mayıs 2017 Cumartesi 23:53
  • Cenk Ergün: “İçeride Hataları Olanlar Da Bunun Bedelini Ödeyecek”06 Mayıs 2017 Cumartesi 23:23
  • Igor Tudor: "Galatasaray’da Problem Hoca Değil"06 Mayıs 2017 Cumartesi 22:48
  • Spor Toto Basketbol Ligi06 Mayıs 2017 Cumartesi 22:23
  • Spor Toto Basketbol Ligi06 Mayıs 2017 Cumartesi 22:18
  • Aytemiz Alanyaspor, Konya’dan 3 Puanla Döndü06 Mayıs 2017 Cumartesi 22:18
  • Denizlispor - Eskişehirspor Maçının Ardından06 Mayıs 2017 Cumartesi 22:13
  • Turgut Doğan Şahin: "Güzel Bir Skorla Güzel Galibiyet Aldık"06 Mayıs 2017 Cumartesi 22:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti