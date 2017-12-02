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TEK GÜZEL OLAN BUYDU

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TEK GÜZEL OLAN BUYDU
Samsunspor Şehzadeler Taraftarlar Grubu Eskişehirspor’la oynanan ve hezimetle sonuçlanan mücadelede önemli bir organizasyona imza attı. Taraftarların tribünde ortaya koyduğu görüntü büyük alkış aldı

Dün Samsunspor’la Eskişehirspor arasında oynanan mücadelede spor dışında farklı güzellikler yaşandı. Kırmızı-Beyazlı Şehzadeler taraftar grubu önemli ve anlamlı bir organizasyona imza attı. Şehzadeler, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısı ile tekerlekle iskemleleri ile mücadeleyi izlemeye gelen Samsunspor’lu engelli sporseverleri kale arkasında bulunan kendi tribünlerine taşıyarak mücadeleyi birlikte izlediler. Ortaya çıkan bu görüntü karşılaşmayı gölgesinde bıraktı. Davut AKTAŞ 

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