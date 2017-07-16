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Tek Kişilik Lastik Botu Kürekleriyle Çekip Yunanistan’a Gitmeyi Hedefliyordu

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Tek Kişilik Lastik Botu Kürekleriyle Çekip Yunanistan’a Gitmeyi Hedefliyordu
Kuşadası'nda insan tacirleri tarafından kandırılan Afganistan uyruklu bir kaçak göçmen, tek kişilik bir botla kaçmaya çalışırken yakalandı.

Kuşadası'nda insan tacirleri tarafından kandırılan Afganistan uyruklu bir kaçak göçmen, tek kişilik bir botla kaçmaya çalışırken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Afganistan'dan tek başına Türkiye'ye gelen ve satın aldığı bir lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan Mahmut M. İsimli kaçak bir göçmen sahil güvenlik ekiplerine yakalandı. Kimliği henüz belirlenemeyen insan kaçakçıları tarafından kendisine temin edilen lastik botu aldıktan sonra Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'da sahil kenarına bırakılan Afgan uyruklu gözmen, tek kişilik lastik bir botu kürekleriyle çekip, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına gitmeyi hedefliyordu. Ancak, çevreden görenlerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak göçmeni gözaltına aldı.

İfadesi alınan Afgan göçmen, " Lastik botu satın aldığım kişiler buradan kürekleri çekerek kısa bir süre sonra Yunanistan'ın Sisam adasına gidebileceğimi söyledi. Ancak, kısa bir süre sonra sahil güvenlik gelip beni yakaladı " dedi. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmen, il göçmen bürosuna teslim edildi.

Tek Kişilik Lastik Botu Kürekleriyle Çekip Yunanistan’a Gitmeyi Hedefliyordu

Tek Kişilik Lastik Botu Kürekleriyle Çekip Yunanistan’a Gitmeyi Hedefliyordu

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