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Tek parmağına iki kitap sığdırdı

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Tek parmağına iki kitap sığdırdı
Ordu'da kas hastalığına bağlı bedensel ve konuşma engeli bulunan Erdinç Yılmaz, tekerlekli sandalyeye bağlı gencin yaşadığı aşkı anlatan ikinci kitabını, kullanabildiği tek parmağıyla yazdı

Ordu'nun Altınordu İlçesi'nde yaşayan kas hastası 22 yaşındaki Erdinç Yılmaz, taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin 100. Yıl Marşı'nı çalarak, tüm dikkatleri üzerinde toplamıştı. Kitap okuma alışkanlığı da edinen Yılmaz, yaşam öyküsünü yazmaya karar verdi. 

AŞKI SATIRLARA DÖKTÜ
Hastalığı nedeniyle parmaklarını kullanmakta zorluk çeken Yılmaz, dizüstü bilgisayarında sadece iki parmağını kullanarak hayatını satırlara dökmeye başladı. 'Azmin Zaferi' adını verdiği ilk kitabı ile çok sayıda imza günü ve fuar gibi etkinliklere katılan Yılmaz, olumlu tepkilerin ardından 'Gün Batımı' adlı ikinci kitabı için kolları sıvadı. Yılmaz, tekerlekli sandalyeye bağımlı gencin yaşadığı aşkı konu edindi.

Kendisini ikinci kitabını yazmak için teşvik edenlere teşekkürlerini ileten Erdinç Yılmaz, "Bu kitabımda çok güzel bir aşk hikayesini yazdım. Tamamen kurgu üzerine oldu. Bence çok güzel bir kitap oldu" dedi. Anne Hacer Yılmaz da, "Bizi ayakta tutan onun enerjisi oluyor" derken, baba Latif Yılmaz da oğluyla gurur duyduğunu belirtti.

tek-parmak2.jpgAnadolu Ajansı'nın, 'Fenerbahçe aşkını iki parmağından çıkan notalarla anlatıyor' haberiyle gündeme gelen Erdinç Yılmaz, kitaplarının bir gün filmlere konu olmasının hayalini kuruyor. 

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