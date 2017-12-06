  • BIST 106.665
  • Altın 157,332
  • Dolar 3,8560
  • Euro 4,5611
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 7 °C

Tekden Ortaokulu Öğrencileri Aksaray’dan Başarıyla Döndü

» »
Tekden Ortaokulu Öğrencileri Aksaray’dan Başarıyla Döndü
Özel Tekden Ortaokulu öğrencileri, Aksaray'da katıldığı 4. İller Arası Hasan Dağı Öğretmenler Günü Karate Turnuvası'nda Minik-Yıldız kategorisinde...

Özel Tekden Ortaokulu öğrencileri, Aksaray'da katıldığı 4. İller Arası Hasan Dağı Öğretmenler Günü Karate Turnuvası'nda Minik-Yıldız kategorisinde 13 derece ile döndü.

Aksaray'da düzenlenen 4. İller Arası Hasan Dağı Öğretmenler Günü Karate Turnuvası'na 7 ilden 7-12 yaş arası 465 sporcu katıldı. Yarışmaya Özel Tekden Ortaokulu'ndan da 18 sporcu katıldı. Tekdenli öğrenciler Kata-Kumite dalında 2 birincilik, 6 ikincilik ve 5 de üçüncülük kazanarak kente döndü. Okulda düzenlenen törenle başarılı öğrencilere hediyeler verildi. Törende açıklama yapan Okul Müdürü Göksel Orhan başarıda emeği olan herkese teşekkürlerini ileterek öğrencilerin büyük bir başarıya imza attığını söyledi. Orhan, "4. İller Arası Hasan Dağı Öğretmenler Günü Karate Turnuvası yapılmıştı. Bu müsabakada Tekden Koleji öğrencileri altın madalyalarla, üstün derecelerle döndüler. Tekden Koleji Gençlik ve Spor Kulübü olarak 18 sporcumuz bu müsabakaya katıldı. Organizasyona 7 ilden 465 sporcu katılıyor. Minik - Yıldızlar Klasmanında sporcularımız kata-kumite dallarında ter döktüler. Bazı sporcularımızın ilk defa böyle bir turnuvaya katılmalarından dolayı duydukları heyecan gözlerinden okunuyor. Yapılan müsabakalarda 2 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar" dedi.

İcra Kurulu Başkanı Yardımcısı İbrahim Orhan ise kuruldukları günden bu yana büyük düşünüp, büyük sorumluluklar aldıklarını dile getirerek, "İbrahim Orhan, "Büyük düşünen insanlar büyük sorumluluklar alır. Büyük sorumluluk alan insanların büyük hedefleri olur. Başarıya imza atan insanlar; büyük düşünüp, büyük sorumluluk alan insanlardır. Biz büyük düşünen, büyük sorumluluk alan insanlarız. Kurulduğumuzdan bu güne kadar bu düşünce ve sorumluluk içerisinde hareket eden Tekden Koleji'ne Rabbim de böyle başarıları nasip ediyor. Emeği geçenleri kutluyorum. Biz her zaman söylüyoruz; gayret bizden, yardım Allah'tan" ifadelerini kullandı. Tekden Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü ve Beden Eğitimi Lideri Kubilay Bekci de, öğrencilerin milli takım seçmelerine hazırlanarak büyük başarılar elde edeceklerini düşündüğünü söyledi.

Konuşmaların ardından öğrenciler kısa bir gösteri yaptı. Gösteri, diğer öğrenciler tarafından beğeniyle izlendi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uefa Avrupa Ligi’nde Son Hafta Heyecanı06 Aralık 2017 Çarşamba 09:38
  • Thy Euroleague’de 11. Hafta Heyecanı06 Aralık 2017 Çarşamba 09:13
  • Genç Basketbolcular Galibiyetle Başladı06 Aralık 2017 Çarşamba 08:48
  • Başkan Gür, Spor Kulüpleri Temsilcileriyle Bir Araya Geldi06 Aralık 2017 Çarşamba 08:18
  • Hakkarili Öğrenciler Polislerle Halı Saha Maçı Yaptı06 Aralık 2017 Çarşamba 08:13
  • Pursaklar’ın Sultanları 5’te 5 Yaptı06 Aralık 2017 Çarşamba 08:08
  • Yunan Yıldız Samaras’ın Keyfi Yerinde06 Aralık 2017 Çarşamba 08:08
  • Beşiktaş, Leipzig Maçı Hazırlıklarını Tamamladı05 Aralık 2017 Salı 22:23
  • Şenol Güneş: "Oynadığımız Oyunla İz Bırakmak İstiyoruz"05 Aralık 2017 Salı 22:18
  • Galatasaray’da Birlik Ve Beraberlik Gecesi05 Aralık 2017 Salı 22:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti