Tekden Ortaokulu Öğrencileri Aksaray’dan Başarıyla Döndü

Özel Tekden Ortaokulu öğrencileri, Aksaray'da katıldığı 4. İller Arası Hasan Dağı Öğretmenler Günü Karate Turnuvası'nda Minik-Yıldız kategorisinde...

Özel Tekden Ortaokulu öğrencileri, Aksaray'da katıldığı 4. İller Arası Hasan Dağı Öğretmenler Günü Karate Turnuvası'nda Minik-Yıldız kategorisinde 13 derece ile döndü.

Aksaray'da düzenlenen 4. İller Arası Hasan Dağı Öğretmenler Günü Karate Turnuvası'na 7 ilden 7-12 yaş arası 465 sporcu katıldı. Yarışmaya Özel Tekden Ortaokulu'ndan da 18 sporcu katıldı. Tekdenli öğrenciler Kata-Kumite dalında 2 birincilik, 6 ikincilik ve 5 de üçüncülük kazanarak kente döndü. Okulda düzenlenen törenle başarılı öğrencilere hediyeler verildi. Törende açıklama yapan Okul Müdürü Göksel Orhan başarıda emeği olan herkese teşekkürlerini ileterek öğrencilerin büyük bir başarıya imza attığını söyledi. Orhan, "4. İller Arası Hasan Dağı Öğretmenler Günü Karate Turnuvası yapılmıştı. Bu müsabakada Tekden Koleji öğrencileri altın madalyalarla, üstün derecelerle döndüler. Tekden Koleji Gençlik ve Spor Kulübü olarak 18 sporcumuz bu müsabakaya katıldı. Organizasyona 7 ilden 465 sporcu katılıyor. Minik - Yıldızlar Klasmanında sporcularımız kata-kumite dallarında ter döktüler. Bazı sporcularımızın ilk defa böyle bir turnuvaya katılmalarından dolayı duydukları heyecan gözlerinden okunuyor. Yapılan müsabakalarda 2 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar" dedi.

İcra Kurulu Başkanı Yardımcısı İbrahim Orhan ise kuruldukları günden bu yana büyük düşünüp, büyük sorumluluklar aldıklarını dile getirerek, "İbrahim Orhan, "Büyük düşünen insanlar büyük sorumluluklar alır. Büyük sorumluluk alan insanların büyük hedefleri olur. Başarıya imza atan insanlar; büyük düşünüp, büyük sorumluluk alan insanlardır. Biz büyük düşünen, büyük sorumluluk alan insanlarız. Kurulduğumuzdan bu güne kadar bu düşünce ve sorumluluk içerisinde hareket eden Tekden Koleji'ne Rabbim de böyle başarıları nasip ediyor. Emeği geçenleri kutluyorum. Biz her zaman söylüyoruz; gayret bizden, yardım Allah'tan" ifadelerini kullandı. Tekden Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü ve Beden Eğitimi Lideri Kubilay Bekci de, öğrencilerin milli takım seçmelerine hazırlanarak büyük başarılar elde edeceklerini düşündüğünü söyledi.

Konuşmaların ardından öğrenciler kısa bir gösteri yaptı. Gösteri, diğer öğrenciler tarafından beğeniyle izlendi.