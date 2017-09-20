Tekin Dundar, Belediyenin Teknik Kadrosuyla Bir Araya Geldi

Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, belediyenin teknik kadrosuyla bir araya gelerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler...

Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, belediyenin teknik kadrosuyla bir araya gelerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Yaz sezonu boyunca yapılan çalışmalar hakkında Fen İşleri ile Park ve Bahçeler müdürlüklerinde görevli mühendislerle bir araya gelerek brifing alan Tekin Dundar, sezon boyunca yapılan çalışmaları da basın toplantısı düzenleyerek kamuoyuyla paylaşacağını söyledi. Dundar, "Çaldıran Belediye Başkan Vekili olarak atandıktan sonra ilçemizde kalıcı hizmetlerde bulunduk. Mahallerimizdeki stabilize yol çalışmasıyla birlikte birçok yolu bordürlü kilitli parke taşlarıyla süsleyerek vatandaşımızın hizmetine sunduk. Camii, okul ve taziye evlerimizin onarımlarını yaptık. Özel bankaların ATM kurmaları ve yeni banka şubelerinin kurulmasından 2 bin kişilik Merkez Camimizin yapımına kadar var olan kalıcı hizmetler arasında ilçemizde kurulan üniversitemize kadar birçok çalışmanın değerlendirmesi konusunda teknik personelimle toplantı yaparak bilgiler aldım. İlçemizde mevsim kısa olduğundan dolayı nelerin yapılabileceği ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Çaldıran Belediyesi olarak hizmetlerimiz hızla devam edecektir. Devletimiz bizleri vatandaşlarımıza hizmet etmek için atamıştır. Kış sezonuna girmeden gerekli çalışmaları yaparak, bu yaz sezonunda yapılması gereken hizmetleri vatandaşlarımıza yetiştireceğiz" dedi.