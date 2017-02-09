Tekirdağ 4. Ulusal Mimari Koruma Proje Ve Uygulamaları Sempozyumuna Hazırlanıyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından 22-23 Eylül 2017 tarihlerinde yapılması planlanan 4. Ulusal Mimari Koruma...

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından 22-23 Eylül 2017 tarihlerinde yapılması planlanan 4. Ulusal Mimari Koruma ve Uygulamaları Sempozyumunun hazırlık çalışmaları için ön toplantı yapıldı.

İmar Şehircilik Daire Başkanlığı toplantı salonunda Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka başkanlığında gerçekleştirilen ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi emekli öğretim görevlisi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Eres, Danışman Neşat Erdoğan, Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Poyraz, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Dilşad Ergin, Tekirdağ Mimarlar Odası Başkanı Gökhan Tanrıöver ile Kültür Varlıkları Şube Müdürü Şuaip Özer'in de katıldığı toplantıda sempozyumda yararlı sonuç alınabilmesi için yapılması gerekenler, mekan seçimi ve sunulması uygun olabilecek projeler görüşülerek tartışıldı.