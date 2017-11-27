Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Afetlere Karşı İklim Verileriyle Önlem Alacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olumsuz hava koşulları ve afetlere karşı gerekli önlemlerin alınabilmesi amacıyla meteoroloji verilerini masaya yatırdı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olumsuz hava koşulları ve afetlere karşı gerekli önlemlerin alınabilmesi amacıyla meteoroloji verilerini masaya yatırdı.

Meclis Toplantı salonunda düzenlenen toplantıda Marmaraereğlisi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Vekili olarak görev yapan Çevre Yüksek Mühendisi Ozan Deniz, grafik ve diyagramların da yer aldığı slayt gösterisi eşliğinde "İklim ve Kuraklık İzleme" konulu bir sunum yaptı.

Sunumunda Tekirdağ ilinde son 50 yılda meydana gelen kuraklık, yağmur-kar yağışı, seller, yağış miktarları ve ortalama sıcaklık değerleri hakkında bilgiler veren Deniz, il genelinde meydana gelen sellerle ilgili sayısal verileri paylaştı. Saray ilçesine kuzeyden gelen nemli havanın Rize ilindeki yağışlarla benzer etki gösterdiğini belirten Deniz, Poyraz rüzgârıyla gelen bulutların bu bölgede yağış bıraktığını, güneyde yer alan Marmara kıyısındaki ilçelerde ise cephe yağışlarının görüldüğünü ifade etti. Tekirdağ'da meteoroloji istasyonlarının sayısının yetersiz olması nedeniyle en sağlıklı verilerin elde edilemediğini dile getiren Deniz, dar bir alanda çekirdek bulut kümelerinin aşırı miktarda yağış düştüğü durumlarda bile ölçülebilen yağış değerlerinin gerçek miktarın çok altında rakamlarla kayıtlara geçtiğini söyledi. Daha sağlıklı meteoroloji tahminlerinin yapılması için doğru modelleme tekniklerinin kullanılması gerektiğini vurgulayan Deniz, ölçüm istasyonlarının sayısının arttırılması gerektiğine dikkat çekti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Genel Sekreter Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcıları, Prof. Dr. Tamer Dodurka ve Zeki Gürcün ile daire başkanları ve şube müdürlerinin katıldığı toplantıda yoğun yağmur ve kar yağışı yağdığı dönemlerde TESKİ, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın işbirliğiyle yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Kadir Albayrak, "Dere ıslah çalışmalarımız ve yağmursuyu tahliye hatlarımız sayesinde, olumsuz hava koşullarının etkilerini büyük ölçüde azalttık. Afet durumlarında daha etkin bir şekilde gerekli tedbirleri alabilmek amacıyla meteoroloji verilerinden azami düzeyde faydalanmamız gerekiyor. İklim ve kuraklıkla ilgili bu veriler çalışmalarımıza büyük fayda sağlayacak. TESKİ, daire başkanlıklarımız ve diğer kurumlar arasındaki işbirliğini arttırarak afet durumlarında daha hızlı ve etkin bir şekilde gerekli müdahaleleri yapacağız" dedi.