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Tekirdağ Şehidini Son Yolculuğuna Uğurladı

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Tekirdağ Şehidini Son Yolculuğuna Uğurladı
Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehit olan Komando Piyade Üstçavuş Yunus İşcan, memleketi Tekirdağ'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehit olan Komando Piyade Üstçavuş Yunus İşcan, memleketi Tekirdağ'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehidin baba ocağı, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Şalgamlı Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile milletvekilleri, kaymakamlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin Çorlu Havaalanı'ndan helikopterle alınan cenazesi, Şalgamlı Mahallesi'ne getirildi. Daha sonra helallik almak için baba ocağına götürülen Türk bayrağına sarılı şehit cenazesi, ailesinden helallik alınmasından sonra köy meydanında cenaze namazının kılınacağı alana getirildi. Burada tabuta sarılan şehidin eşi Hafife Özden İşcan, "Aşkım seni çok seviyorum, seni Allah'a emanet ediyorum, oğlumuzda bana emanet merak etme, sen rahat uyu" dedi.

Tekirdağ Müftüsü İsmail İpek'in cenaze namazını kıldırmasının ardından, Şehit Komando Piyade Üstçavuş Yunus İşcan'ın naaşı, top arabasına konularak merasim mangası eşliğinde mahalle kabristanına götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

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