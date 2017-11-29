Tekirdağ Sgk İl Müdürlüğünden Öğrencilere Bilgilendirme Faaliyetleri

Tekirdağ Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü, Kamil Korkmaz Zafer İlkokulu öğrencileri ile kayıtlı istihdamın arttırılması ve sosyal güvenlik...

Tekirdağ Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü, Kamil Korkmaz Zafer İlkokulu öğrencileri ile kayıtlı istihdamın arttırılması ve sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesine yönelik etkinliklerde öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinlikte öğrencilere sahte sigortalılığın ve kayıtdışı istihdamın hikayeleştirildiği eğitim serisinin beşincisi olan "Güven ve Güvenli Sigortalılığa" isimli çizgi film izletilerek, hikaye kitapları hediye edildi.

Ardından öğrencilere sorular yönelten SGK İl Müdürü Fatma Derya Alan, öğrencilerden aldıkları cevaplardan sonra Sosyal Güvenlik ve kayıt dışılık ile ilgili öğrencilerle sohbet ederek konunun önemine bir kez daha dikkat çekti. Alan, öğrencilerin bugün anne, baba ve çevresindeki büyüklerine kayıtdışı istihdam hakkında rehberlik yapmalarını ve ALO 170 hakkında öğrendiklerini anlatmalarını isteyerek, kendilerinin de büyüdüklerinde kayıt dışına kayıtsız kalmamaları konusunda söz aldı.

Etkinliğe, İl Müdürü Fatma Derya Alan'ın yanı sıra, Süleymanpaşa Merkez Müdürü Teoman Yılmazlar, Süleymanpaşa Merkez Müdür Yardımcısı Gülten Bulut, Okul Müdürleri Mehmet Ergen, Behçet Güdü ve öğretmenlerin katıldı.