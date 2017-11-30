Tekirdağ TSO ile STSO kardeş oldu

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(STSO) ile Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası arasında, işbirliğini güçlendirmek ve müşterek çalışmalar yapmak üzere, 'Kardeş Oda' protokolü imzalandı.

Kardeş Oda protokolü imza töreni, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi. İki Odanın Meclis Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin de hazır bulunduğu törende Tekirdağ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay ve Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, hazırlanan protokolü imzaladı.

Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz Günay, işbirliğini güçlendirmek ve müşterek çalışmalar yapmak üzere imzalanan Kardeş Oda protokolünün Samsun’a ve Tekirdağ’a hayırlı olmasını temenni ederek, " Tekirdağ ile Samsun sanayisinin ve ticaretinin gelişmesine katkıda bulunmak, bunun yanında iki il arasında sosyo-kültürel faaliyetlerde birlikte hareket etmek ve iki oda arasında birbirlerinin deneyimlerinden faydalanmayı hedeflemekteyiz "dedi.

GÜZEL İŞLER YAPILACAK

Protokolün hayırlı uğurlu olmasını dileyen Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise,“Öncelikle misafirperverliğinizden dolayı hepinize teşekkür etmek istiyorum. Sevgi ve duygular karşılıklıdır, sizleri sevdiğimiz için sizlerle kardeş oda olmak istedik. Samsun TSO’nun ilk kardeş odası Tekirdağ TSO olacak.Yöneticiler ve kurumlar olarak kardeşliğimiz daim olsun istedik. Her iki Oda olarak hizmet ve faaliyetlerimizin verimliliğini ve kaliteyi artırmak amacıyla, gerçekleştirdiğimiz veya gerçekleştireceğimiz iyi uygulamaları, bölgelerimizde düzenlenen ve düzenlenecek ulusal ve uluslararası fuar ve organizasyonlarla ilgili bilgi ve deneyimlerimizden en üst seviyede faydalanmalıyız. Ortak toplantılar düzenleyerek bu ilişkilerimizin verimli ve sürekli olmasını sağlamalıyız. İnşallah birlikte güzel projelere imza atacağız” diye konuştu. Özkan ŞENGÜN