Tekirdağ Valisi Ceylan, 2016 Yılı Değerlendirme Toplantısı Düzenledi

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "FETÖ/PDY darbe kalkışmasından sonra, ilimizde adli makamlarca gözaltına alınan 916 kişiden 352'si tutuklanmıştır" dedi.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "FETÖ/PDY darbe kalkışmasından sonra, ilimizde adli makamlarca gözaltına alınan 916 kişiden 352'si tutuklanmıştır" dedi.

Ceylan, düzenlediği basın toplantısında, 2016 yılında Tekirdağ Valiliği ve kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyetlerin genel bir değerlendirmesini yaptı. Vali Ceylan, konuşmasında, 2016 yılının devlet ve halkın yaşamı açısından acı ve tatlı olayların bir arada yaşandığı bir yıl olduğunu vurguladı. Ceylan, "Ülkemize ve milletimize karşı tehdit oluşturan FETÖ/PDY, PKK, DAEŞ ve diğer terör örgütlerinin kanlı yüzüyle muhatap olduğumuz bir yılı geride bıraktık. Milletimiz 15 Temmuz gecesinde bütün siyasi görüşlerini, farklılıklarını yaşam biçimlerini, inançlarını, aidiyetlerini bir kenara bırakarak, omuz omuza darbe girişimine karşı dik durarak, hainlerin doğrulttuğu namluların karşısında göğsünü siper etmiştir. Milletimize ve geleceğimize kast eden hain darbe ve kalleş terör kalkışması milletimiz tarafından bertaraf edilmiştir. O gece canını hiç düşünmeden veren aziz şehitlerimizi asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. O gece kahramanca yönetime el koyan aziz milletimizin şanlı direnişini ve bize verdiği sorumluluğu asla unutmayacağız. Bu duygularla aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize saygı ve hürmetlerimizi sunuyorum" dedi.

"FETÖ darbe kalkışmasından sonra 352 kişi tutuklandı"

Tekirdağ valisi Ceylan, konuşmasının devamında 15 Temmuz'da meydana gelen FETÖ/PDY darbe kalkışmasından sonra gözaltına alınan ve tutuklananların sayılarını açıkladı. Vali Ceylan, "Adli makamlarca, gözaltına alınan, 916 kişiden, 352 kişi tutuklanmış, 383 kişi adli kontrol denetimi olmak üzere, 111 kişi ise savcılık sorgusundan sonra serbest bırakılmış olup, 5 kişi halen gözaltında, 65 kişi ise firari olarak halen aranmaktadır" diye konuştu.

"553 kamu kurum görevlisi mesleklerinden ihraç edildi"

Tekirdağ Valisi Ceylan, FETÖ soruşturmaları kapsamında görevinden ihraç edilen kamu kurum görevlileri olduğunu belirterek, "Hakkında idari işlem yapılan 553 kamu kurum görevlisi mesleklerinden ihraç edilmiştir. Bunlar, 39 hakim ve savcı, 1 vali yardımcısı, 2 kaymakam adayı, 16 öğretmen, 133 emniyet personeli, 37 Namık Kemal Üniversitesi öğretim görevlisi, 19 müftülük görevlisi, 194'ü ise diğer kamu kurumlarındandır. İlimiz genelinde, haklarında idari işlem yapılarak meslekten ihraç edilen ve görevden uzaklaştırılan toplam 619 kamu personeli göreve iade edilmek için valiliğimize dilekçe vermiştir. Kurumların soruşturmalarını sağlıklı yürütebilmesi amacıyla, şu anda 255 personel görevden uzaklaştırılmış durumdadır. Ayrıca 90 personel de tekrar görevine iade edilmiştir. 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 3 özel eğitim faaliyeti yürüten şirket, 4 özel okul, 14 kurs merkezi, 6 öğrenci yurdu ile derneğin kapatılma işlemleri yapılmış, daha önceki KHK ile kapatılan bir dernek yeniden açılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye geneli nüfus artış hızında 4. sıradayız"

Vali Ceylan, nüfus artış hızında Tekirdağ'ın önde gelen illerden biri olduğunu aktararak, "2016 yılında ilimizin nüfusu toplam olarak 972 bin 875 olmuştur. İlimiz nüfus artış hızı binde 36.6'dır. Türkiye geneli nüfus artış hızına göre, Tekirdağ 4. sıradadır" dedi.

"İlimiz vergi tahsilat sıralamasında 10. sırada"

Vali Ceylan Tekirdağ'ın iddialı olduğu konulardan birinin ise vergi gelirleri ve tahakkuk miktarları olduğunu kaydederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tüm bütçe gelirleri açısından tahakkuk 6 milyon 465 bin 389 TL, tahsilat 4 milyon 666 bin 116 TL ve tahsilat oranı yüzde 72'dir. Bu verilere göre ilimiz tahakkuk sıralamasında Türkiye'de 13, tahsilat sıralamasında 10., gelirlerin giderleri karşılama oranında ise 4. sırada yer almaktadır. İlimizde 43 bin 225 gerçek usulde, 12 bin 943 basit usulde olmak üzere toplam 58 bin 839 gelir vergisi mükellefi, 6 bin 956 kurumlar vergisi mükellefi ile toplamda 65 bin 839 vergi mükellefi bulunmaktadır."

Vali Ceylan konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.