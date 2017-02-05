Tekirdağ’da 25 Kaçak Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 25 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 25 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sularında, bir ihbarı değerlendiren Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içerisinde şüpheli kişilerin bulunduğu değerlendirilen 34 ZY 7817 plakalı kamyoneti takibe alarak, Süleymanpaşa'dan Malkara istikametine giderken aracı durdurdu. Durdurulan aracın sürücüsü aracı bırakarak olay yerinden kaçtı. Kamyonetin kasasında yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye, Pakistan ve Afganistan uyruklu oldukları tespit edilen 25 kişi yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin yapılması için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, polis ekipleri olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.