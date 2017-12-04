Tekirdağ’da 9 Kaçak Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir tırın dorsesinde 9 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir tırın dorsesinde 9 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimi belirtilen bir akaryakıt istasyonunda park halindeki tırın dorsesinde 5 yetişkin ve 4 çocuk olmak üzere toplam 9 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Şahısların herhangi bir terör örgütü ve suç ile irtibatlı olmadıkları anlaşılması üzerine, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gerekli işlemler için hazırlanan evraklar ile birlikte, İl Göç İdaresine teslim edildi.