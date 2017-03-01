  • BIST 87.478
  • Altın 145,991
  • Dolar 3,6331
  • Euro 3,8575
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 8 °C

Tekirdağ’da Bunalıma Giren 17 Yaşındaki Genç Kız İntihara Teşebbüs Etti

» »
Tekirdağ’da Bunalıma Giren 17 Yaşındaki Genç Kız İntihara Teşebbüs Etti
Tekirdağ'da bunalıma girdiği belirtilen 17 yaşındaki genç kız intihar girişiminde bulundu.

Tekirdağ'da bunalıma girdiği belirtilen 17 yaşındaki genç kız intihar girişiminde bulundu. Durumunun ağır olduğu belirtilen genç kız özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Olay geçtiğimiz akşam saat 19.00 sıralarında Tekirdağ'ın Saray İlçesi Pazarcık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Duygu Z. (17) adlı genç kız girdiği bunalım sonrası intihar girişiminde bulundu. Akşam iş dönüşü evde banyoda kızını kanlar içerisinde bulan anne durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Vakit kaybetmeden olay yerine ulaşan acil servis ekipleri genç kıza olay yerinde müdahale ederek genç kızı Saray Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan genç kız Saray Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Çerkezköy'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Aşırı kan kaybı yaşadığı öğrenilen genç kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Tekirdağ’da Bunalıma Giren 17 Yaşındaki Genç Kız İntihara Teşebbüs Etti

Tekirdağ’da Bunalıma Giren 17 Yaşındaki Genç Kız İntihara Teşebbüs Etti

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nevşehir’de Fetö’den 1 Asker Tutuklandı28 Şubat 2017 Salı 22:48
  • Balıkesir’de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı28 Şubat 2017 Salı 22:43
  • Otomobil Tırın Altına Girdi: 1 Yaralı28 Şubat 2017 Salı 22:43
  • Kayseri’deki Cinayete 6 Tutuklama28 Şubat 2017 Salı 22:38
  • Kaldırımda İnşaat Demirine Takılıp Bina Boşluğuna Düştü28 Şubat 2017 Salı 22:28
  • Diyarbakır’da Silahlı Kavga: 3 Yaralı28 Şubat 2017 Salı 22:13
  • Malatya’da Bağ Evi Yangını28 Şubat 2017 Salı 21:58
  • Antalya’da Tır Ve Kamyon Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Yaralı28 Şubat 2017 Salı 21:03
  • Mazıdağı’nda El Yapımı Patlayıcı Bulundu28 Şubat 2017 Salı 21:03
  • Botları Batmak Üzere Olan Göçmenleri Sahil Güvenlik Kurtardı28 Şubat 2017 Salı 20:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti