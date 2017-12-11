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Tekirdağ’da Fetö Operasyonu: 2 Gözaltı

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Tekirdağ’da Fetö Operasyonu: 2 Gözaltı
Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi ve Çorlu ilçesinde belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda, Süleymapaşa'da A.Ş., Çorlu'da K.B. gözaltına alındı

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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