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Tekirdağ’da Fetö Operasyonu: 4 Gözaltı

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Tekirdağ’da Fetö Operasyonu: 4 Gözaltı
Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa ilçesinde 4 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda M.A., C.Ş, Y.H. ve H.E gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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