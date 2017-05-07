Tekirdağ’da Fetö Operasyonunda 6 Memura Gözaltı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 6 memur gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 6 memur gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Kapaklı Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünde görevli bir memur ile Çerkezköy Adliyesinde görev yapan 5 memur gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde arama yapan polis, şüphelileri Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.