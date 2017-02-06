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Tekirdağ’da Fetö’den 5 Asker Gözaltına Alındı

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Tekirdağ’da Fetö’den 5 Asker Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ((FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 subay gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ((FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 subay gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çorlu'da düzenlenen operasyonda 5. Kolordu Komutanlığında görevli bir kurmay albay, bir albay, bir yüzbaşı, bir teğmen ile Malkara ilçesinde bir subay evlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan askerlerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bazı evraklara el koyuldu. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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