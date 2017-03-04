Tekirdağ’da Fuhuş Operasyonu

Tekirdağ'da para karşılığında 5 kadını fuhuş amaçlı çalıştırdıkları tespit edilen 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

Tekirdağ'da para karşılığında 5 kadını fuhuş amaçlı çalıştırdıkları tespit edilen 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

Olay Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanapaş'ya bağlı Barbaros ve Kumbağ mahallerinde pansiyon ve bazı ikametlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçları ile mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Süleymanpaşa İlçesi Barbaros ve Kumbağ Mahallelerinde pansiyon ve ikametlerde Y.K., T.Ö., C.Y., Ş.Ç. ve E.A. isimli 5 bayanın fuhuş amaçlı çalıştırıldıkları tespit edildi. Bayanları para karşılığı pazarlayan aralarında pansiyon işletmecilerinin de bulunduğu N.A., H.Ç., G.T., O.A., Y.S., K.Ç., G.T.Ö., ve M.K isimli 8 şüpheli, yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen 8 şüpheliden 2'si serbest kalırken diğer 6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.