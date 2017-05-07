Tekirdağ’da Gün Doğumu Büyülüyor

Baharın yüzünü göstermesiyle birlikte Marmara kıyıları daha da güzelleşti.

Baharın yüzünü göstermesiyle birlikte Marmara kıyıları daha da güzelleşti. Marmara Denizine kıyısı Bulunan Süleymanpaşa sahillerinde gün doğumu izleyenleri adeta büyülüyor.

Tekirdağ'ın Merkez İlçesi Süleymanpaşa'da bulunan sahil alanda sabahın ilk ışıklarıyla oluşan görsel şölen ilgi odağı oluyor. İlk defa görenlerin hayran kaldığı, daha önce görenlerin ise tekrar tekrar görmek istediği deniz üzerindeki gün doğumu fotoğraf çekmek isteyenlerin vazgeçilmezi oluyor.

Deniz kızıla büründü

Gün doğumunda Süleymanapaşa'nın sahil kesimi kızıla bürünürken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte balıkçı kayıklarının denize açılması ve martılarında deniz yüzeyinde yiyecek aramasıyla birlikte oluşan görsel şölen, görenleri adeta hayran bırakıyor.