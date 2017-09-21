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Tekirdağ’da Market Soygunu

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Tekirdağ’da Market Soygunu
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir markete giren hırsızlar, sigara, bozuk para ve duvarda asılı televizyonu çaldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir markete giren hırsızlar, sigara, bozuk para ve duvarda asılı televizyonu çaldı.

Olay, 06.00 sıralarında Camiatik Mahallesi Öztrak Caddesi üzerinde bulunan İlker Dündar'ın işlettiği markette meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, levye ile marketin kapısını kıran kar maskeli 3 şahıs, içeriye girdi. Hırsızlar, kasada bulunan 500 lira bozuk para ile raftaki sigaraları ve LCD Televizyonu çalıp kaçtı.

Devriye atan polis fark etti

Sabah saatlerine yakın zamanda devriyeye çıkan polis ekipleri, Öztrak Caddesi üzerinde bulunan Deniz Market'in kapısının açık olduğunu fark etti. İşletme sahibine haber verilmesi üzerine, işyerine gelen İlker Dündar, markette hırsızlık olduğunu belirledi. Olayla ilgili konuşan işyeri sahibi İlker Dündar, hırsızlık olayı neticesinde 4 bin 500 liralık maddi zarara uğradığını ifade etti.

Dükkanda parmak izi taraması ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekibi, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

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