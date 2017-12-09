Tekirdağ’da Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara'dan Keşan istikametine seyreden Tugay Işık yönetimindeki otomobil, kavşaktan çıkan Cem Sazlı yönetimindeki minibüs ile çarpıştı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Işık, Şaban C. ve Sami B., Malkara Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
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