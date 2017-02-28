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Tekirdağ’da Otomobile Silahlı Saldırı

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Tekirdağ’da Otomobile Silahlı Saldırı
Tekirdağ'da bir otomobile yönelik yapılan silahlı saldırı sırasında, mermilerden bir tanesi de şehir içi halk otobüsünün bir tarafından girip diğer...

Tekirdağ'da bir otomobile yönelik yapılan silahlı saldırı sırasında, mermilerden bir tanesi de şehir içi halk otobüsünün bir tarafından girip diğer tarafından çıkarken, silahlı saldırıda yaralanan otomobil sürücüsü ise, yaralı halde yaklaşık 1 kilometre yoluna devam ederek bir restorana sığınmaya çalıştı.

Olay Tekirdağ'ın Merkez Süleymanpaşa'da ilçesi otogarı önündeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf D. hakimiyetindeki 59 KL 849 plakalı otomobil, henüz kimliği bilinmeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Otomobilde yaralanan Dayanç, yaralı halde otomobiliyle olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Yaralı halde yoluna yaklaşık 1 kilometre devam eden Yusuf D., bir restoranın önünde kaldırıma çarparak durdu. Çevrede bulunan vatandaşlarında haber vermesi üzerine silahlı saldırı sonucu otomobilinde yaralanan Yusuf D., sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.

"Baygın halde dükkana geldi"

Restoranda çalışırken olay anına tanıklık eden bir vatandaş, "Bir araba geldi. Silahlı saldırıya uğramıştı. Arabasına sekiz tane mermi isabet etmiş. Mermilerden iki bacağına biri koluna gelmişti. Herhalde baygınlık geçirmiş ama baygın halde dükkanın önüne geldi" dedi.

Öte yandan saldırı esnasında etrafa mermilerden biri de olay yerinden geçen şehir içi taşımacılık yapan halk otobüsüne de isabet ederek, otobüsün bir tarafından girip diğer tarafından çıktı. Otobüsün şans eseri boş olması nedeniyle herhangi bir yaralanma ve can kaybı meydana gelmezken, otobüs şoförü ise can havliyle otogarın içine girip park etti.

Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, silahlı saldırıya uğrayan otomobilde ve merminin isabet ettiği şehir içi halk otobüsünde inceleme başlatırken, olay olduğu bölgede 14 boş mermi kovanı bulundu.

Tekirdağ’da Otomobile Silahlı Saldırı

Tekirdağ’da Otomobile Silahlı Saldırı

Tekirdağ’da Otomobile Silahlı Saldırı

Tekirdağ’da Otomobile Silahlı Saldırı

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