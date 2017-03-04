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Tekirdağ’da Silah Zoruyla Senet İmzalattıran 3 Kişi Tutuklandı

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Tekirdağ’da Silah Zoruyla Senet İmzalattıran 3 Kişi Tutuklandı
Tekirdağ'da bir oto alım satım işyerinde 2 kişiye silah zoruyla senet imzalattıran 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'da bir oto alım satım işyerinde 2 kişiye silah zoruyla senet imzalattıran 2 kişi tutuklandı.

Olay Tekirdağ'ın Merkez İlçesi Süleymanapaşa'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa İlçesinde, şüphelilere ait oto alım satımı yapılan işyerinde O.P. ve H.N.P. isimli şahıslara silah tehdidi ile zorla senet imzalatıldığı ihbarının alınması üzerine, Yağma, Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçları kapsamında polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Olayla ilgili şüpheli S.D., C.D. ve A.D. isimli şahıslar, polis ekipleri tarafından yapılan bir operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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