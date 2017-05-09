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Tekirdağ’da Silahlı Saldırı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Tekirdağ’da Silahlı Saldırı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kavga ettiği ortağı tarafından silahla yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kavga ettiği ortağı tarafından silahla yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saat 21.00 sularında Orta Cami Mahallesi Cengiz Topel Meydanı'nda yaşandı. Aralarında ortaklıktan dolayı alacak verecek meselesi olan Yalçın G. (31) ile Ayhan D. (27) meydandaki bir parkta buluştu. Bir süre konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından, Ayhan D. yanında getirdiği tabanca ile Yalçın G.'ye 5 el ateş ederek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Vücuduna 3 kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Yalçın G. Parkın hemen yanındaki Özel Star Medica Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yalçın G. hayatını kaybetti. Hastaneye gelen eşi ve yakınları acı haberi öğrenince sinir krizi geçirdi.

Şüpheli Ayhan D.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Tekirdağ’da Silahlı Saldırı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ’da Silahlı Saldırı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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