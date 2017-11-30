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Tekirdağ’da Terör Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı

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Tekirdağ’da Terör Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı
Tekirdağ'da, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda, gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Tekirdağ'da, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda, gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ve Özel Harekat Polisleri, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde korsan gösteri eylemi gerçekleştirdikleri, terör örgütü adına "kamulaştırma" adı altında çeşitli iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün kuruluş yıl dönümü olarak belirtilen 27 Kasım'da eylem hazırlığında oldukları tespit edilen şüphelilerle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda cep telefonları, sim kartlar, hafıza kartları, bilgisayar ve hard diskler ele geçirildi. Operasyon anları ise polis kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanırken, 1 şüpheli başka bir ilde soruşturması nedeniyle serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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