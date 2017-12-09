Tekirdağ’da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Hacıevhat Mahallesi Zülfikar Ağa Camii yakınlarındaki 4 yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Namık Kemal Caddesi'ne seyir halinde olan Bülent E. yönetimindeki otomobil, motosikletle çarpışt
Kazanın ardından motosikletli olay yerinden kaçarken, otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Bülent E, tedavi altına alındı. Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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