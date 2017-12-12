Tekirdağ’da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli genç yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli genç yaralandı.

Kaza, Camiatik Mahallesi Başçeşme Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hükümet Meydanı istikametinden yokuş aşağı seyreden Can Eser yönetimindeki 59 LV 617 plakalı motosiklet, Kadir Karaağaçlı Sokak'tan çıkan Ömer Akıncılı yönetimindeki 22 AS 781 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası yere savrulan motosikletli genç yaralandı. Malkara Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı gören Sedat Koşar isimli şahıs, "Araba karşı yola geçecekti. Motosikletli hızlı giderken bir anda çarpıştılar" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.