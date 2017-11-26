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Tekirdağ’da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Tekirdağ’da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Saray ilçesi çıkışı Yüksekokul mevkiinde U dönüşü yapan Sinan D. (21) idaresindeki 34 UOC 48 plakalı otomobile Çerkezköy istikametine seyreden Ömer Y. (20) idaresindeki 59 TB 333 plakalı hafif ticari araç çarptı. Meydana gelen kaza sonucu otomobilde bulunan Sinan D. (21), Suzan D. (19) ve Fatmagül D. yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılardan Sinan D. ve Suzan D. Saray Devlet Hastanesine, Fatmagül D. Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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