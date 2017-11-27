Tekirdağ’da Üniversitede Korkutan Yangın

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) elektrik kontağından çıkan yangın korkuya neden oldu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) elektrik kontağından çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan NKÜ Pramit Konferans Salonu'nda elektrik kontağının patlaması sonucu yangın çıktı. Konferans salonunun çatısından yükselen dumanı gören öğrenciler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen Tekirdağ itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Öğrenciler yangını meraklı gözlerle izlerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.