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Tekirdağ’da Yaşanan Büyük Çaplı Su Arızası Giderildi

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Tekirdağ’da Yaşanan Büyük Çaplı Su Arızası Giderildi
Tekirdağ merkez ilçe Süleymanpaşa'ya su veren 30 kilometre uzunluğunda ve 800 milimetre çapındaki içme suyu ana isale hattında, Muratlı ilçesi Aşağısevindikli...

Tekirdağ merkez ilçe Süleymanpaşa'ya su veren 30 kilometre uzunluğunda ve 800 milimetre çapındaki içme suyu ana isale hattında, Muratlı ilçesi Aşağısevindikli mevkiinde önceki gece büyük çaplı patlama sonucu meydana gelen arıza, TESKİ ekiplerinin 24 saat aralıksız çalışması sonucu giderildi.

TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Süleymanpaşa ilçesine su veren ana isale hattında önceki gece büyük çaplı patlama sonucu meydana gelen arızaya gerekli müdahalenin yapılarak dün arızanın giderildiğini, fakat aynı bölgede tekrar patlama olması sebebiyle Çınarlı, 100. Yıl, Aydoğdu, Karadeniz ve Altınova mahallelerinde su kesintisinin yaşandığını, ekiplerinin 24 saat aralıksız çalışarak arızayı giderdiğini açıkladı. Dr. Başa, "Muratlı ilçesine bağlı Aşağısevindikli Mahallesi mevkiinde meydana gelen arızaya anında müdahale edilerek arıza onarıldı. Fakat aynı bölgede tekrar patlama yaşandı. Bunun üzerine dün sabahtan itibaren aralıksız çalışan ekiplerimiz, özel imalat yaparak arıza tamamen onarıldı. Tekrar patlama yaşanmaması için de betonlama işlemi yapıldı. Betonun kurumasıyla birlikte hatta tekrar su vermeye başlanacaktır. Ancak suyun abonelere ulaşması, hatların ve içme suyu depolarının boşluğu sebebiyle ev ve işyerlerinin konumuna bağlı olarak biraz zaman alacaktır. Akşam saatlerinde düşük kotlu abonelerimiz su almaya başlayacaktır. Gece ise tüm abonelerimize içme suyu verilecektir" dedi.

İçme suyu ana isale hattında yaşanan büyük çaplı arızanın giderilmesi için TESKİ ekiplerinin üst yöneticileriyle birlikte 24 saat aralıksız çalıştığını vurgulayan Dr. Şafak Başa, bu tip arızaların büyük şehirler başta olmak üzere her ilde meydana geldiği hatırlattı. Dr. Başa, "Bu hat 20 yılın önce yapılmış ve eski bir isale hattı. DSİ tarafından inşa edilen Naip Barajı ve içme suyu arıtma tesisi tamamlanıp TESKİ'ye devrinin yapıldığında bu isale hattı tali bir hat durumuna düşecek ve bu tür uzun kesintiler yaşanmayacak. DSİ müteahhidi işi tamamlayamadığı için ihale fes edildi. Bu yıl eksik kalan işler tekrar ihale edildi. Yılsonuna kadar tesislerin TESKİ'ye devri gerçekleşecek ve bu hattan kaynaklanan sorunlar ortadan kalkacak" diye konuştu.

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