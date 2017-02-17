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Tekirdağ’da Yol Yapım Ve Onarım Çalışmaları Hızlandı

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Tekirdağ’da Yol Yapım Ve Onarım Çalışmaları Hızlandı
Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında ara verilen yol yapım çalışmalarını sıcaklıkların...

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında ara verilen yol yapım çalışmalarını sıcaklıkların artmasıyla birlikte hızlandırdı.

Çınarlı Mahallesi'nde çalışmaları yoğunlaştıran Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, Osman Kavrakoğlu Caddesinde asfalt hazırlığı yaparken yolu kazıyarak toprak serip asfalt atımına hazır hale getirdi. Bir diğer ekip ise Karadeniz Mahallesi Dumansız Sanayi Bölgesi ve Zafer Mahallesi'nde yol tesviye ve malzeme serimi yaparak açılan yeni yolları kullanıma uygun hale getiriyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan taş ekibi de Değirmenaltı Mahallesi'nde yoğun yağışlar sonrası zarar gören kilit taşlarını değiştirirken Ortacami Mahallesi'nde ise asfalt ekibi asfaltın zarar gören yerlerini yeniliyor.

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