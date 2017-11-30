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Tekirdağ’daki İçme Suyu Depolarında Temizlik Ve Dezenfekte Çalışmaları

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Tekirdağ’daki İçme Suyu Depolarında Temizlik Ve Dezenfekte Çalışmaları
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ Genel Müdürlüğü, işlettiği içme suyu depolarının her yıl periyodik olarak temizlik ve dezenfekte çalışmalarını...

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ Genel Müdürlüğü, işlettiği içme suyu depolarının her yıl periyodik olarak temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yapıyor.

2016 yılında Süleymanpaşa, Hayrabolu, Şarköy ve Malkara ilçelerinin içme suyu depolarına temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapıldı. Toplamda 178 adet olmak üzere 57 bin 112 metreküp içme suyu deposu temizlenerek ve dezenfekte edildi.

2017 yılında Tekirdağ'ın tüm ilçelerini kapsayacak şekilde daha geniş çaplı bir temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Toplamda 339 adet olmak üzere 122 bin 721 metreküp içme suyu deposu temizlenerek dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

TESKİ Genel Müdürü Başa yaptığı açıklamasında, "Temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmayan içme suyu depoları; temiz ve kaliteli suyu kirleterek sağlıksız hale getirmektedir. Bu sebeple içme suyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi oldukça önem arz etmektedir. TESKİ olarak su kalitesine çok önem veriyoruz. Gereken tüm tedbirleri alıyoruz, çalışmalarımızı aksatmadan gerçekleştiriyoruz. Halkımızın sağlığına değer veriyoruz. Bina girişlerine kadar getirilen temiz suyun, bina depolarında kirlenmesini önlemek amacıyla, vatandaşlarımızın şahsi su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonunu yılda en az 1 defa yaptırmasını önemle rica ediyoruz. TESKİ olarak vatandaşlarımıza temiz ve güvenilir su verebilmek için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz" dedi.

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