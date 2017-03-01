Tekirdağ’daki Silahlı Saldırıya 1 Tutuklama

Tekirdağ'da gece saatlerinde otomobile yönelik düzenlenen silahlı saldırı olayıyla ilgili yakalan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Tekirdağ'da gece saatlerinde otomobile yönelik düzenlenen silahlı saldırı olayıyla ilgili yakalan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da geçtiğimiz günlerde Yusuf D.'nin kullandığı otomobile yönelik yapılan silahlı saldırı olayıyla ilgili C.Ü. ve M.Y. polis ekipleri tarafından Hayrabolu ilçesinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, C.Ü. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tabancaya ait 14 boş mermi kovanın bulunduğu olay yerinden yaralı halde kaçarak yaklaşık 1 kilometre sonra kaldırıma çarparak durabilen sürücü Yusuf D.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan saldırı esnasında etrafa saçılan mermilerden biri olay yerinden geçen şehir içi taşımacılık yapan halk otobüsüne isabet etti. Otobüsün bir tarafından giren mermi diğer tarafından çıktı. Otobüsün boş olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.