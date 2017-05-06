  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 25 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 23 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 15 °C

Tekirdağ’dan Fazıl Say Geçti

» »
Tekirdağ’dan Fazıl Say Geçti
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ı Tekirdağlı sanatseverlerle buluşturdu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ı Tekirdağlı sanatseverlerle buluşturdu.

Düzenlenen konsere, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve eşi Gülseren Albayrak, Genel Sekreter Oral Karakaya, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Gazeteci Oktay Ekşi, Yazgülü Aldoğan, Pınar Türenç, Tufan Türenç, ABD Eski Büyükelçisi Emekli Diplomat Namık Tan, Ünlü Televizyoncu İsmail Küçükkaya, Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, Emek Kültür Sanat Vakfı Genel Müdürü Remzi Buharalı, İlçe Belediye Başkanları, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve yüzlerce sanatsever katıldı.

Fazıl Say'ın sahne aldığı Çerkezköy OSB Konferans Salonu sanatseverlerle doldu taştı. Say, dört bölüm ve 17 eserin yer aldığı yaklaşık bir saat süren eşsiz konseriyle, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Yüzlerce sanatseverin katıldığı konser dakikalarca ayakta alkışlandı. Fazıl Say bitmeyen alkış seline karşılık defalarca sahneye çıkarak hayranlarını selamladı.

Konser sonunda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, alkışlar eşliğinde Fazıl Say'a çiçek takdim etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Engin Altan Düzyatan: ’’Diriliş Ertuğrul’u İlk Önce Reddettim’’04 Mayıs 2017 Perşembe 19:58
  • Ünlü Sanatçılara Mevlana Ödülleri Verildi04 Mayıs 2017 Perşembe 16:08
  • Sosyal Medya Üzerinden Yapılan Çağrıya Kayıtsız Kalmadı04 Mayıs 2017 Perşembe 15:54
  • Dünya Güzeli Azra Akın Dokuz Sekizlik Düğün Yapacak04 Mayıs 2017 Perşembe 13:33
  • Geçlerin Yeni Sevgilisi Buray Bilecik’i Salladı04 Mayıs 2017 Perşembe 10:13
  • Selçuk’ta Şebnem Ferah Rüzgarı Esti03 Mayıs 2017 Çarşamba 17:33
  • ‘Düş Yakamdan’ Eruhluları Kahkahaya Boğdu03 Mayıs 2017 Çarşamba 15:09
  • Genç Yönetmen Onur Öğden İddialı Geliyor03 Mayıs 2017 Çarşamba 13:59
  • Resul Dindar Konserine Yoğun İlgi03 Mayıs 2017 Çarşamba 13:24
  • Ünlü Şarkıcı Emre Kaya Hastaneye Kaldırıldı02 Mayıs 2017 Salı 20:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti