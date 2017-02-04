Tekirdağ’dan Halep’e Bir Tır Yardım Yola Çıktı

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'ın katılımlarıyla Beşir Derneği tarafından Suriye'deki mazlumlar için toplanan yardım malzemelerini taşıyan tır Suriye'nin...

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'ın katılımlarıyla Beşir Derneği tarafından Suriye'deki mazlumlar için toplanan yardım malzemelerini taşıyan tır Suriye'nin Halep şehrine ulaştırılmak için yola çıktı.

Törende konuşan Tekirdağ Beşir Derneği İl Temsilcisi Harun Taştekin, "Halep için "Uzat Elini" kampanyasında ilimizden dördüncü tırı Halep'e uğurluyoruz. Şuan tırımızda bulunan 13 tonun, kuru gıda, konserve, battaniye, bebek bakım ürünleri ve giyimden oluşan insani yardım malzemelerini Suriye ve Halep'li kardeşlerimize ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz emeği geçen gönüllülerimiz ve yardımseverlerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

İl Müftüsü İsmail İpek tarafından yapılan duanın ardından insani yardım taşıyan tır Halep'e gitmek üzere yola çıktı.

Törene, Vali Mehmet Ceylan'nın yanı sıra Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Müftüsü İsmail İpek, Beşir Derneği üyeleri ve vatandaşlar katıldı.