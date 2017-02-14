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Tekirdağ’dan Referandum Yorumları

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Tekirdağ’dan Referandum Yorumları
Yeni anayasanın oylanacağı referandumda Tekirdağ'da yaşayan vatandaşların çoğunluğu "Evet" oyu vereceklerini belirtti.

Yeni anayasanın oylanacağı referandumda Tekirdağ'da yaşayan vatandaşların çoğunluğu "Evet" oyu vereceklerini belirtti.

İhlas Haber Ajansı (İHA), yeni anayasanın oylanacağı referandumu Tekirdağ'da vatandaşlara sordu. Mümin Durgun isimli vatandaş, yeni anayasa ile birlikte gelecek olan başkanlık sisteminin faydaları olacağını söyleyerek, "Türkiye'ye şu ana kadar gelmiş en güzel olay, şimdiye kadar yapılması gerekip de yapılamayan bir şey. "Evet" diyoruz yani. Şu anda tek sistem olarak düşünüyoruz. Başkanlık sisteminin buna bir zarar vereceğini düşünmüyorum. Koalisyonlardan kurtulmak için, tek millet, tek devlet olarak "Evet" diyoruz" diye konuştu.

Mustafa Kocabaş isimli vatandaş, "Referandumun iyi olacağını düşünüyoruz, "Evet" diyeceğiz. Belki Amerika sistemi gibi olmayabilir ama, Amerika dünyanın en büyük gücü şuanda. Belki onun gibi veya ona yakın bir yönetim modeli olabilir. Tek adamlık daha iyi olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Yaşar Çevikel, ise hükümetin doğru işleri yaptıkları için onlara güvendiğini belirterek referanduma "Evet" diyeceğini söyledi.

Tekirdağlı Ertuğrul Kambur, Türkiye'nin referandumdan daha öncelikli konuları olduğunu belirterek, "Şu anda gündemimizin tamamını referanduma bağladık, benim kendi düşüncem, referandumdan daha önce ülkemizin ciddi anlamda çok sıkıntılı işleri var. Bence referanduma ayrılan bu zamanı diğer ciddi sıkıntılarımıza ayırsak bence daha iyi olur. Referanduma ben ne evet ne hayır diyorum. Referanduma bu kadar vakit ayıracağımıza ülkemizin çok ciddi olan sıkıntılarını ele alıp ilk önce bunları çözmek lazım" dedi.

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