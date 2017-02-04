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Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan 3. Güreş Şampiyonası Şampiyonları Belli Oldu

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Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan 3. Güreş Şampiyonası Şampiyonları Belli Oldu
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türkiye Güreş Federasyonu ile Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün de desteklediği...

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türkiye Güreş Federasyonu ile Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün de desteklediği "Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan 3. Güreş Şampiyonası" birincisi Pendik Belediyesi Güreş takımı oldu.

Süleymanpaşa ilçesindeki İsmet İnönü Spor Salonu'nda düzenlenen 8 ilden 135 sporcunun katıldığı şampiyonada, dün tartıya çıkan güreşçiler bugün ise serbest stilde, Yıldız Erkekler 39-42, 46-50, 54-58, 63-69, 76-85, 85-100 kategorilerinde mücadele ettiler.

Müsabaka sonunda takımlar klasmanında birinciliği İstanbul Pendik Belediyesi Güreş Takımı, ikinciliği Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı, üçüncülüğü ise Trakya Birlik Güreş Takımı kazandı.

"Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan gururumuz"

Şampiyonluk müsabakaları öncesi salona gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 3'üncüsü düzenlenen şampiyonaya bu yıl, 8 ilden 16 takımın katıldığı hatırlatarak, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak bizim gururumuz Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan. 14 yaşında güreşe başlamış, Bulgaristan'dan Tekirdağ'a göç etmiş, 9 defa arka arkaya, 13 defa Kırkpınar şampiyonu olmuş, Avrupa'da da ismini duyurmuş bir sporcumuz. Onun adını yaşatmaya çalışıyoruz. Büyükşehir olarak, diğer spor dallarında olduğu gibi güreş sporunda da katkı sağlamaya çalışıyoruz ve devam da edeceğiz. Tekirdağ'ın ismini futbol başta olmak üzere, diğer bütün spor dallarında duyurmaya çalışacağız. Bütün sporculara başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kazanan takımlara ödüllerinin verilmesinin ardından şampiyona sona erdi.

Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan 3. Güreş Şampiyonası Şampiyonları Belli Oldu

Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan 3. Güreş Şampiyonası Şampiyonları Belli Oldu

Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan 3. Güreş Şampiyonası Şampiyonları Belli Oldu

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